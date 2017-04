Heinsberg-Karken.

Ein Tischgrill war die Ursache für einen Küchenbrand in einem Einfamilienhaus in der Straße Eckholderdriesch in Karken. Dank ihrer flüchtenden Katze bemerkte die Eigentümerin den Brand sofort, der sich jedoch inzwischen auf einen Teil der Küche ausgebreitet hatte. Die schnell eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten eine Ausbreitung des Brandes jedoch verhindern.