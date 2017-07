Zwei Traktorunfälle in Heilder

Selfkant-Heilder. Aus ungeklärter Ursache verlor am Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr auf der Raiffeisenstraße ein Traktorfahrer, der aus Richtung Stein kam, die Kontrolle über seinen mit Weizen beladenen Anhängerzug. Das teilte der Bernd Douven, Pressebeauftragter der Feuerwehr Selfkant, am Wochenende mit.

Kurz vor der Einmündung zur Selfkantstraße kippte der Traktor demnach auf die Seite, wobei die Zugvorrichtung des ersten Anhängers abriss. Quer zur Fahrbahn kam das Gespann zum Stillstand. „Glücklicherweise konnte sich der Fahrer selbst unversehrt befreien. Zur Bergung der Fahrzeuge musste ein Anhänger komplett umgeladen werden, was zunächst mit Schaufeln und Eimern durch Feuerwehrleute und Privatleute in Angriff genommen wurde“, so Douven.

Später erleichterte ein Radlader die schweißtreibende Arbeit. Auch zur Bergung des beschädigten Traktors kam der Radlader zum Einsatz. Ausgelaufenes Öl machte eine Reinigung der Fahrbahn durch die Einsatzkräfte erforderlich.

Während der Vollsperrung der Raiffeisenstraße ereignete sich vor der Absicherung in Richtung Stein ein weiterer Verkehrsunfall mit einem Traktor. Beim Wenden eines mit Stroh beladenen Gespanns kippte der Anhänger um. Die Stroh-Großballen kippten zum Teil auf den Traktor und fielen auf die Fahrbahn.

Im Einsatz waren der Rettungsdienst des Kreises Heinsberg mit einem Rettungswagen, die Löscheinheiten Höngen-Saeffelen und Schalbruch-Havert, die Wehrleitung und die Polizei des Kreises Heinsberg. Die ebenfalls alarmierte Löscheinheit Hillensberg-Süsterseel brauchte nicht einzugreifen.