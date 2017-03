Rund ein Hektar großes Baugebiet in Havert

Eine weitere Hürde für das Baugebiet „Auf die Höff“ in Havert ist genommen. Der Verkehrs-, Bau und Umweltausschuss der Gemeinde Selfkant stimmte der Aufstellung des Bebauungsplans als Satzung in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich zu.

Das rund einen Hektar große Neubaugebiet liegt nahe der Hauptstraße am Ortsausgang von Havert in Richtung Stein. Die Entwicklungsgesellschaft Selfkant (EGS) plant das Vorhaben in Abstimmung mit der Gemeinde.