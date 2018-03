Hückelhoven - Zwei Ladendiebe wehren sich gegen ihre Festnahme

Hückelhoven. In zwei Fällen setzten sich jetzt Ladendiebe zur Wehr, als sie erwischt wurden. Gegen 16.20 Uhr war es am Mittwoch ein 15-Jähriger in einem Supermarkt an der Straße Am Landabsatz, der beim Ladendiebstahl auffiel.

Mitarbeiter hielten den Hückelhovener fest. Bevor die Polizei eintraf, versuchte der 15-Jährige zu flüchten und es kam zu einer Rangelei. Dabei wurde ein 39-jähriger Mann leicht verletzt. Es gelang aber, den Ladendieb festzuhalten und den Polizisten zu übergeben.

Bereits gegen 13.30 Uhr fiel am selben Tag ein Mann in einem Geschäft an der Parkhofstraße auf, der versuchte, eine Herrenjacke zu stehlen. Als er von einem Mitarbeiter angesprochen wurde, setzte er sich zur Wehr. Beide Personen stürzten zu Boden. Schließlich konnte der Unbekannte fliehen. Zurück blieb lediglich die Kapuze seiner blauen Jacke. Der Gesuchte war 35 bis 40 Jahre alt, ungefähr 180 cm groß und korpulent. Er hatte dunkle Haare mit Geheimratsecken und einem Haarkranz. Er könnte osteuropäischer Herkunft gewesen sein. Zu der blauen Jacke trug er eine graue Hose, einen blauen Pullover und ein Halstuch.

Sachdienliche Hinweise zu diesem Fall bitte unter Telefon 02452/9200.