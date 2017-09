Zuschauer erhalten Einblick in den Cirque Nouveau

Hückelhoven. Dass die Pepperonis – die jungen Artistinnen und Artisten der Zirkus AG des Gymnasiums Hückelhoven – nicht nur besonders gastfreundlich sind, sondern auch das größte Festival für Schüler in ganz Deutschland ausrichten, hat sich offenbar herumgesprochen: Es gab in diesem Jahr so viele Anmeldungen wie selten zuvor – und alle von hervorragender Qualität!

Das Auswahlteam des Gymnasiums stand vor einer schwierigen Aufgabe – welche Gruppe durfte mit einer Gesamtshow und welche mit einer Einzelnummer teilnehmen? Letztendlich hat das Auswahlteam ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das die Vielfalt der deutschen Jugendzirkusszene repräsentiert und gleichzeitig auch einen Blick über die Grenze wirft: Die Ecole du Cirque Ton sur Ton aus der Schweiz, die 2015 bereits mit einer Nummer am Chinesischen Mast teilgenommen hat, wird diesmal mit einem kompletten Programm anreisen und den Zuschauern einen Einblick in den spektakulären Cirque Nouveau gewähren.

Zum ersten Mal mit dabei ist der Zirkus Confetti des TV Villingen, dessen Artistinnen unter anderem Antipoden präsentieren werden – eine Disziplin, bei der verschiedene Gegenstände mit den Füßen jongliert werden. Aus Pforzheim kommt der Zirkus Globulini, dessen sehenswerte Show allein von den jugendlichen Trainern der Gruppe konzipiert und umgesetzt wurde – ein wunderbarer Beweis dafür, dass Jugendliche sich durchaus auch ohne Smartphone zu beschäftigen wissen!

Gala am 6. Oktober

Wer die Show der Pepperonis im Sommer verpasst hat, der hat am Mittwoch, 4. Oktober, noch einmal die Gelegenheit, die jungen Artisten mit viel Applaus zu unterstützen. Ab 19 Uhr stellen sie sich im Zirkuszelt der Familie Casselly vor dem Rathaus der fachkundigen Jury. Wer das Zirkusfestival kennt, der weiß: Aus jeder Gesamtshow und aus der Gesamtheit der Einzelnummern wählt die Jury insgesamt 15 Beiträge aus, die in der Gala am 6. Oktober noch einmal präsentiert und prämiert werden. Einen kleinen Vorgeschmack auf ihr Programm boten die Pepperonis schon im Rahmen des Stadtfests.

Ein Highlight des diesjährigen Festivals ist der Besuch der staatlichen Artistenschule Berlin. Ab Donnerstag, 5. Oktober, werden zwei Lehrer der Schule für interessierte Artistinnen und Artisten mit Profiambitionen Eignungstests durchführen, deren Bestehen ihnen die Teilnahme an der Aufnahmeprüfung an der staatlichen Artistenschule ermöglicht. Damit sich jeder von der Qualität der Ausbildung überzeugen kann, präsentieren die Berliner in der Gala zwei Acts des aktuellen Ausbildungsjahrgangs.

Das Programm des Zirkusfestivals, das vom 4. bis 6. Oktober stattfindet, kann auf der Startseite der Festivalhomepage unter www.zirkusfestival-huckelhoven.de eingesehen werden. Über einen Link gelangt man von dort schnell zum Ticket Onlineshop. Gute Nachrichten in dem Zusammenhang für alle Schulklassen und Kindergärten: Für die Vormittagsshows sind noch Karten zum Preis von 2,50 Euro zu haben.