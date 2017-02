Zusammenstoß beim Linksabbiegen: Fahrzeuge prallen frontal aufeinander

Hückelhoven-Baal. Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Landesstraße 117 bei Hückelhoven sind am Mittwochmorgen drei Menschen leicht verletzt worden.

Nach Informationen der Polizei wollte gegen 7 Uhr ein 57-Jähriger, der mit einem 54-jährigen Beifahrer in Richtung Baal unterwegs war, mit seinem Kombi nach links in Richtung eines Gewerbegebietes abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen 59-jährigen Autofahrer, der in Richtung Dovern fuhr.

Obwohl die beiden Fahrzeuge frontal zusammenstießen, wurden die Beteiligten Personen nur leicht verletzt, so dass lediglich der 59-Jährige zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Bei dem Unfall streifte der Wagen des Unfallverursachers auch einen an der Kreuzung wartenden Schulbus, der aber nur leicht beschädigt wurde. Die Schulkinder kamen mit einem Schrecken davon.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L117 im Bereich der Unfallstelle gesperrt.