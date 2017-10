Zusammenprall dreier Fahrzeuge: Rettungshubschrauber im Einsatz

Wegberg. Vor Gerderhahn ist es am Samstag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwischen Tüschenbroich und Gerderhahn sind drei Fahrzeuge zusammengestoßen, wobei zwei Fahrer in ihren Wagen eingeklemmt und schwer verletzt worden sind.

Bildergalerie Unfälle in Wegberg: Zahlreiche Verletzte und hoher Schaden

Auf der Gerderhahner Straße ist es am Mittag zu der Kollision gekommen, einer der Fahrer musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden.

Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Zwei weitere Unfälle in Wegberg

Noch während Polizei und Feuerwehr mit dem schweren Verkehrsunfall vor Gerderhahn beschäftigt waren, gab es einen Folgeeinsatz auf der Bundesstraße 57. Zwischen Schriefersmühle und Rath Anhoven, in Höhe Kipshoven, hatte es einen Auffahrunfall gegeben. Hier verwickelt waren vier Fahrzeuge, es gab einige leicht verletzte Personen.

Auch hier musste die B57 vollständig gesperrt werden, der Verkehr wurde über die Landesstraße127 - von Rath Anhoven kommend in Richtung Wegberg abgeleitet. Der Versuch über einen Feldweg bei Kipshoven den Unfall umfahren zu können scheiterte, da sich der Unfall in Höhe dieses Feldweges ereignet hatte. So drehten einige Autofahrer vor der Ampelkreuzung L127/B57 um, andere kamen aus Rath Anhoven und wurde wie beschrieben abgeleitet. Hier ereignete sich dann ein weiterer Auffahrunfall.

Die Feuerwehr kümmerte sich hier zunächst um die Unfallbeteiligten, verletzte Personen gab es hier offenbar nicht, so wurde von Feuerwehr und Polizei zunächst der "größere" Unfall abgearbeitet, bevor sich die Einsatzkräfte um den Blechschaden kümmern konnten.