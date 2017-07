Hückelhoven. Rund um das Rathaus findet am Samstag, 15. Juli, ein zusätzlicher Stoffmarkt in Hückelhoven statt. Nach dem erfolgreichen Start in die neue Stoffmarktsaison Mitte Februar, kommen die Händler in diesem Jahr noch einmal nach Hückelhoven.

Der Deutsch-Holländische Stoffmarkt habe schon durch sein äußeres Erscheinungsbild ein Flair, das die Besucher schnell in ihren Bann ziehe, so die Stadt Hückelhoven. Nicht nur die Vielfalt von Mustern und Farben, sondern auch die ungewohnte Gestaltung einiger Stände trage hierzu bei. Manche Stände sind so mit Stoffen verhüllt, dass man sich den Kontakt zu einem Verkäufer regelrecht „bahnen“ muss.

Wieder in Hückelhoven dabei ist der Nähmaschinenhersteller Elna mit einem Info Stand. Dort haben die Besucher die Möglichkeit, sich ausführlich über die gesamte Produktpalette beraten zu lassen.

Der Stoffmarkt rund um das Rathaus ist am Samstag, 15. Juli, 10 bis 17 Uhr, geöffnet.