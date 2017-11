Wegberg.

Der Werkzeugbauer und Kunststoffspritzgießer Formzeug baut am Wegberger Siemensweg einen neuen Firmenstandort auf, der nur wenige hundert Meter vom Stammsitz In Berg entfernt ist. Gestern feierte man das Richtfest des 2000 Quadratmeter großen Produktions- und Lagergebäudes. Im März kommenden Jahres solle die Arbeit in der neuen Betriebsstätte aufgenommen werden, sagte Geschäftsführer Wolfgang Siebel.