Zukünftige Meister-Pianisten spielen im Vincentiushaus auf

Wegberg-Beeck. Zum fünften Meisterkurs-Konzert hat der Kulturförderkreis Opus 512 e.V. am Donnerstag, 3. August, um 19.30 Uhr im Musiksaal des Vincentiushauses in Wegberg-Beeck zwei junge chinesische Pianisten zu Gast. Beide sind Meisterschüler der in Monschau lebenden Pianistin und Musikpädagogin Xin Wang.

Mit 19 Jahren zählt der chinesische Pianist Yang Ze Yue zu den neuen musikalischen Sternen der Konzertszene. Seine musikalische Ausbildung begann am renommierten Tianjin Conservatory of Music in China und wird nun an der Hochschule für Musik in Stuttgart fortgesetzt.

Trotz seines jungen Alters ist er mehrfacher Preisträger zahlreicher Klavierwettbewerbe in Asien, Deutschland und Spanien. Darüber hinaus tritt er in China und Europa mit verschiedenen großen Orchestern auf, unter anderem mit dem Craiova Symphony Orchestra.

Der chinesische Pianist Zaitian Chen erhielt seinen ersten Klavierunterricht im Alter von fünf Jahren. Seine musikalische Weiterbildung erfolgte am renommierten Lysenko Musical College für Gifted Children in der Klasse von Prof. Tatyana Abaeve, der er im Alter von elf Jahren beitrat. Seit 2014 studiert er an der internationalen Musikakademie in Imola/Italien bei Leonid Margarius und Roberto Giordano.

Er ist Preisträger zahlreicher internationaler Klavierwettbewerbe, unter anderem Tbilisi International Young Pianist’s Competition, Imola International Piano Award und 7th International Competition „Young Academy Award“ in Rom. Er konzertiert jetzt schon in den großen europäischen Musikmetropolen in Italien, Deutschland, Spanien sowie in den USA und China. In diesem Jahr erscheint beim Label „Shanghai Century Publishing Group“ seine erste CD mit Werken vom Tschaikowsky.

„Die beiden jungen Pianisten erfüllen alle Voraussetzungen, um in die Fußstapfen eines Lang Lang zu treten“, betont Veranstalter Opus 512. Beim Konzert im Vincentiushaus werden auf dem Konzertflügel aus dem Hause Steinway Werke von Beethoven, Chopin, Liszt, Scriabin und Tschaikowsky vorgetragen. Karten im Vorverkauf zum Preis von zehn Euro gibt es nur bei Opus 512 unter Telefon 02434/992924, www.opus512.de oder mail@opus512.de.