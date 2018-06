Heinsberg-Oberbruch - Zünftiges Bier- und Weinfest der Brööker Waaterratte

Heinsberg-Oberbruch. Die Brööker Waaterratte feiern am Samstag, 9. Juni, mit allen Freunden und Förderern des Brööker Karnevals ab 16 Uhr ein zünftiges Bier- und Weinfest auf die Gartenterrasse der Festhalle (Kranzes) in Oberbruch. Das diesjährige Bier- und Weinfest stimmt bereits auf die Session 2018/19 ein.

Unter bewährter Organisation des RoMoKo und engagierter Mitstreiter wird ein buntes Programm für Jung und Alt geboten, das sich seit vielen Jahren bei Besuchern aus Nah und Fern eines regen Zuspruchs erfreut. In einer zum Verweilen hergerichteten, ansprechenden Gartenlokalität auf der Festhallen-Terrasse wird eine reichhaltige Auswahl an Grillspezialitäten sowie Getränken und ausgesuchten Weinen sowie Cocktails angeboten. Das Kaffee- und Kuchenbuffet ist bereits am Samstag ab 16 Uhr geöffnet.

Die jüngsten Besucher werden unterdessen mit diversen Spiel- und Freizeitaktivitäten unterhalten.

Ein Familientag startet dann am Sonntag, 10. Juni, ab 11 Uhr. Für Unterhaltung der ganzen Familie sorgt wiederum ein umfangreiches Programm für Groß und Klein. Während die Erwachsenen sich bei einem ausgedehnten Frühschoppen vergnügen können, wird für Kinder ein Unterhaltungsprogramm geboten. Auch für das leibliche Wohl ist wiederum mit Kaffee und Kuchen, warmen Speisen und ausgesuchten Getränken gesorgt.

Das RoMoKo der Brööker Waaterratte freut sich, alle karnevalsbegeisterten Jecken zu dieser Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Der Erlös des Grillfestes kommt dem Rosenmontagszug der Session 2018/19 zu Gute.