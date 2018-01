Heinsberg-Karken.

Auf ein überaus erfolgreiches Jahr blickte der Rassekaninchenzuchtverein R355 Karken bei seiner Versammlung in der Gaststätte Randerath zurück. So erreichte Walter Laprell mit seiner Rasse Wiener weiß auf der Bundeskaninchenschau in Leipzig gar einen Bundessieg (97,0 Punkte).