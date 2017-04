Programm nicht nur mit Akrobaten und Clowns

Noch bis Ostermontag gastiert der Zirkus Bossle in Oberbruch. Die Vorstellungen beginnen am Karfreitag um 18 Uhr, am Samstag und Sonntag um 15 Uhr und am Montag um 14 Uhr. Eintrittskarten gibt es eine Stunde vorher an der Zirkuskasse.

Zum bunten Programm gehören unter anderem Akrobaten und Clowns, Feuerschlucker, die Auftritte der Tiere und eine Wildwest-Show. In der Pause können die Kinder auf Pony und Eseln reiten oder dem kleinen Ziegenbock Peter zuschauen, der gerade einmal zwei Wochen alt ist.