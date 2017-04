Zeltlager in Meddersheim für Kinder bis 13 Jahre

Waldfeucht-Haaren.

Wer schon für die Sommerferien plant, ist beim Verein für Kinder- und Jugenderholung (VKJ) in Haaren richtig. Hier laufen die Planungen fürs nächste Zeltlager schon auf Hochtouren. In diesem Jahr schlägt der Verein seine Zelte für Jungen und Mädchen im Alter von acht bis 13 Jahren in Meddersheim in Rheinland-Pfalz auf.