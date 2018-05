Heinsberg-Lieck - Zahlreiche Besucher beim Frühlingsfest des Frauenchors Butterfly

Heinsberg-Lieck. Viele Besucher zog es in die Bürgerhalle nach Lieck. Grund war das Frühlingsfest des Frauenchors Butterfly. Seit einigen Jahren ist es aus dem Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken.

Zu bieten hatten die Damen des Chors nicht nur eine Tombola, einen Flohmarkt und einen Malwettbewerb für Kinder, vor allem das kulinarische Angebot war ein Highlight. Neben der Cafeteria – gespickt mit allerlei köstlichem selbstgebackenen Kuchen – war der Grillstand heißbegehrt, an dem es nicht nur klassische Gerichte, sondern auch grünen Spargel zu probieren gab.

Daneben fehlte es an diesem Nachmittag nicht an Unterhaltung. Zuerst durften die Kinder der Kita in Lieck ihre Tanzkünste unter Beweis stellen. Das taten sie so erfolgreich, dass sogar eine Zugabe gefordert wurde, was die kleinen Tänzer natürlich äußerst gerne machten. Danach betraten die Gastgeberinnen die Bühne und begeisterten mit ihrem Programm.

Für Bärbel Ernst, Vorsitzende des Frauenchors, ist es immer wieder schön zu sehen, wie gut ihr alljährliches Frühlingsfest angenommen wird. „Und dann auch noch so tolle Gruppen und Vereine hier begrüßen zu dürfen, das rundet den Tag ab“, sagt sie.

Die nächste Gruppe waren die „Confetti-Girls“, eine Showtanzgruppe aus Haaren, die für Staunen und Begeisterung sorgte. Den Abschluss dieses gelungenen Frühlingsfestes bildete der Männerchor St. Josef aus dem Nachbarort Kirchhoven.