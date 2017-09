Enorme Investitionen werden nötig

Jeder RRX-Zug ist 105 Meter lang, 200 Tonnen schwer und bietet 400 Sitzplätze auf zwei Etagen. Es ist auch möglich, zwei Züge zu koppeln, so dass 800 Fahrgäste Platz finden. In jedem Zug ist zudem Platz für 18 Fahrräder. Die Züge sind weitgehend barrierefrei, ohne Einstiegskante.

Das bedeutet, dass alle Bahnhöfe an den vorerst fünf RRX-Strecken in NRW so umgebaut werden, dass man vom Bahnsteig ohne Stufe in die 76 Zentimeter hohe Tür des Zuges einsteigen kann. Deshalb sind enorme Investitionen in die Infrastruktur an den Bahnhöfen nötig.