Wegberg - Wütende Radfahrerin schlägt Beule in Cabrio

Wegberg. Nach einem Streit zwischen einer Autofahrerin und zwei Radfahrern in Wegberg ermittelt nun die Polizei im Kreis Heinsberg. Auslöser der Auseinandersetzung, die mit einem Schaden am Auto endete, war offenbar ein Überholmanöver der Autofahrerin.

Am Dienstag, 17. April, war die 48-jährige Frau aus Erkelenz mit ihrem weißen BMW-Roadster auf der Buchholzer Straße von Buchholz nach Rath-Anhoven unterwegs gewesen. Dabei überholte sie zwei Rennradfahrer, eine Frau und einen Mann.

Als die 48-Jährige an der Kreuzung von Rather Straße und Bundesstraße 57 zum Linksabbiegen halten musste, schlossen die beiden Radfahrer auf. Sie stellten sich nach Aussage der Frau links und rechts neben ihr Auto. Der Mann beschuldigte die Autofahrerin, den Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten zu haben. Dann stellte er sein Rad quer vor den Wagen, fotografierte ihn und kündigte an, die Fahrerin anzeigen zu wollen.

„Nach einem kurzen Wortgefecht schlug die Fahrradfahrerin, die rechts neben dem Pkw stand, mit der Faust auf die Motorhaube des BMW“, heißt es weiter im Polizeibericht. Als die dahinter wartenden Fahrzeuge hupten, fuhren die Radfahrer schließlich davon.

Am Fahrzeug der 48-Jährigen entstand durch den Schlag auf die Motorhaube eine faustgroße Beule. Zur Klärung des Vorfalls bittet die Polizei die beiden Rennradfahrer sowie Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452-9200.