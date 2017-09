Köln/Selfkant-Süsterseel.

Ist es die Luft? Ist es das Licht? „Wenn ich bei gutem Wetter in der Heimat war und dann wieder nach Köln komme, habe ich schon eine Zeit lang Heimweh“, sagt er. Er, das ist Jörg Schürgers. Sein Album heißt „Einer wie ich“. Einer wie er, das ist jemand, der schon lange in einer Großstadt lebt, aber gar nicht vergessen will, wo er herkommt.