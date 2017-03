Heinsberg-Dremmen.

In diesem Punkt waren sich Anton Nießen von der CDU, Jochen Lintzen von der SPD und Birgit Ummelmann von den Grünen einig: alle begrüßten, dass für den neuen Generationenwohnpark an der Glockenlandstraße in Dremmen „keine Ortserweiterung erfolgen muss, sondern eine Verdichtung des Ortskerns erfolgt“.