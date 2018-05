Erkelenz/Mönchengladbach - „Wir helfen“: Volksbank Mönchengladbach sucht neue Projektvorschläge

Erkelenz/Mönchengladbach. Die Volksbank Mönchengladbach eG ist seit sechs Jahren unter dem Motto „Wir helfen“ bestrebt, zu zeigen, wie gemeinschaftliches Handeln zum Erfolg führen kann. Durch die Fusion mit der Erkelenzer Volksbank hat die Aktion „Wir helfen“ nun auch in Erkelenz Einzug gehalten.

Daher werden jetzt Bewerbungen von Vereinen, Kindergärten und Schulen der Initiativen aus dem Erkelenzer Gebiet entgegengenommen. „Die Kollegen aus Erkelenz sind schon gespannt, welche Vorschläge an sie herangetragen werden. Bis zum 6. Juli können neue Projektvorschläge schriftlich eingereicht werden“, heißt es.

„Gemeinschaftliches Handeln ist ein Grundpfeiler des Genossenschaftsgedankens, der von der Volksbank Mönchengladbach täglich mit Leben gefüllt wird“, betont die Volksbank. Gemeinsam schaffe man Dinge, die dem Einzelnen nicht möglich wären, so die Volksbank.

Vor sechs Jahren hatten die Mitarbeiter eine Idee, die Wellen schlug. Unter dem Motto „Wir helfen“ packen sie ehrenamtlich in ihrer Freizeit an, um etwas für die Allgemeinheit zu bewegen. Bisher waren die Aktiven bei 20 Projekten in Mönchengladbach und Willich im Einsatz. Ins Leben gerufen wurde die Initiative vom damaligen Betriebsrat, die bei den Kollegen auf offene Ohren stieß. Ob der Umzug eines Kindergartens, die Säuberung eines Waldes, das Anlegen von Hochbeeten, die Sanierung einer Toilettenanlage oder die nötige Renovierung von Gruppenräumen – die freiwilligen Helfer sind gerne dabei.

Mittlerweile verfügen die Organisatoren über einen Pool von über 50 Helfern, die gemeinsam mit Köpfchen, Muskelkraft und guten Ideen ans Werk gehen.

In diesem Jahr wird der 200. Geburtstag von Friedrich Wilhelm Raiffeisen, der gemeinsam mit dem Sozialreformer Hermann Schulze-Delitzsch das Genossenschaftswesen begründete, gefeiert. „Raiffeisen selbst wäre sicher stolz, denn mittlerweile sei das Engagement der Genossenschaftsbanker fester Bestandteil des sozialen Lebens in Mönchengladbach und Willich, wie die Volksbank mitteilte“, betont die Volksbank.

Bis zum 6. Juni können die Bewerbungen für die neuen Projektvorschläge bei der Volksbank Mönchengladbach eingereicht werden. Dafür kann der Postweg genutzt werden (Volksbank Mönchengladbach eG, Senefelderstraße 25, 41066 Mönchengladbach) oder wirhelfen@voba-mg.de.