Heinsberg-Oberbruch.

59, 54, 61 oder 43: So viele Körner sind in einer Ähre Weizen, die aus nur einem Samenkorn entsteht. Fleißige Hände haben sie gezählt am Sonntagvormittag während des ökumenischen Gottesdienstes anlässlich des Ruanda- und Afrikafestes auf dem Gelände des Oberbrucher Schulzentrums.