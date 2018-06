Heinsberg-Braunsrath - „Wir für Ruanda“-Ensemble und der MGV sammeln Geld bei Benefizkonzert

Heinsberg-Braunsrath. Seit vielen Jahren unterstützt das „Wir-für-Ruanda“-Ensemble mit Konzerten in der Adventszeit in Orsbeck und Braunsrath die Arbeit des Oberbrucher Hilfsvereins „Wir für Ruanda“. In die evangelische Christuskirche in Heinsberg lud es jetzt gemeinsam mit dem Männergesangverein (MGV) Cäcilia 1877 Braunsrath ein zu einem Benefizkonzert.

Dessen Erlös kommt zum einen dem Verein zugute, zum anderen der Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde.

Das Schicksal von zwei Fingern sei, dass sie zusammenleben müssten, um zusammen etwas bewirken zu können, zitierte Pfarrer Martin Jordan ein ruandisches Sprichwort. „Wir vergessen es leider viel zu oft.“ Umso schöner sei es, dass die Sänger für den guten Zweck ihre Stimmen erschallen lassen würden, erklärte er.

Der MGV unter der Leitung von Jos Vanhommerig und am Klavier begleitet von Anja Hendrikx eröffnete das Konzert mit „Landerkennung“ von Edvard Grieg (arr. Piet Stalmeier). Dabei überzeugte Tenor Arnold Schmitz, zugleich eines der Ensemble-Mitglieder, wie später auch in „Jerusalem“ von Stephan Adams (bearb. Martin Koekelkoren) als Solist. Weiter sang der MGV „Schöne Nacht“ von Wilhelm Nagel, eine Motette von Hans Georg Nägeli und „Verleih und Frieden gnädiglich“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy (bearb. Pasquale Thibaut). Mit dem Schlusschor aus der Oper „Die Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart setzte der MGV einen gelungenen Schlusspunkt unter den ersten Konzertteil.

Als Quartett sangen Arnold Schmitz (Tenor), Robert Schmitz (Bariton), Susanna Jochims (Alt) und Birgit Cleef (Sopran) „Gott hat mir längst einen Engel gesandt“ (T. Gabriel), „Sei gegrüßt Maria“ (T. Kropivsek) und „Bleib bei uns Herr“ (Johann Sebastian Bach). Das Ave Maria von Bach-Gounod spielte Heinz-Gerd Sentis, begleitet vom Klavier, auf seiner Querflöte, bevor Flöte und Gitarre (Norbert Schmitz) zunächst Susanna Jochims mit „Licht in dir geborgen“ von G. Linßen und dann Birgit Cleef mit der afrikanischen Volksweise „Thula baba“ begleiteten.

Gitarrenspiel und Gesang von Norbert Schmitz begleitete Arnold Schmitz bei „My Way“ (J. Revaux/C. Francois), bevor Norbert Schmitz mit Birgit Cleef „Nun bist du geborgen“ (A.L. Webber) sang. Susanna Jochims und Arnold Schmitz sangen „You light up my life“ von J. Brooks, bevor der Chor mit „You raise me up“ (Rolf Lovland) und Solist Arnold Schmitz den letzten Teil des Konzerts eröffneten. „Schau, was Liebe ändern kann“ aus „Aspects of love“ von Andrew Lloyd Webber und „You´ll never walk alone“ aus Carousel von Richard Rodgers gefielen dem Publikum ebenso gut wie der Schluss mit „Tonight“ aus „West Side Story“ von Leonard Bernstein.

Ovationen waren den Sängern gewiss, die mit dem Schlusschor aus der Zauberflöte noch eine Zugabe hinzufügten.

Während des Konzerts hatte Dr. Bernd Bierbaum, der Vorsitzende des Vereins „Wir für Ruanda“, die aktuelle Situation um das Zentrum für geistig behinderte Kinder in dem afrikanischen Land noch einmal erläutert, das jetzt voraussichtlich an die katholische Kirche vor Ort übergeben werden soll, für das sich der Verein von Deutschland aus aber auch weiterhin einsetzen will.

Mit dem Schlusssegen durch den Pfarrer endete das gelungene Benefizkonzert.