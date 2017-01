Erkelenz.

Im Frühjahr 2015 erreichten die Flüchtlingszahlen in Deutschland einen neuen Höhepunkt. Bund, Länder und Kommunen waren ziemlich unvorbereitet und sahen sich vor völlig neuen Aufgaben, die mancherorts die Kapazitäten zu übersteigen drohten. Ehrenamtliche Helfer sprangen in die Bresche und schufen gemeinsam mit Kommunen und Institutionen ein Netzwerk der Hilfe für die Neuankömmlinge. In Erkelenz gründete sich im März 2015 der Verein „Willkommen in Erkelenz“ (W.i.E.), der von Franz Thiel ins Leben gerufen wurde.