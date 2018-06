Wieder Rinder-Herpes im Heinsberger Stadtgebiet Von: disch

Letzte Aktualisierung: 14. Juni 2018, 16:35 Uhr

Kreis Heinsberg. In einem Milchviehbestand mit 260 Tieren im Stadtgebiet von Heinsberg ist in dieser Woche die Tierseuche BHV1 – dies ist die Bovine-Herpesvirus-Typ1-Infektion – festgestellt worden. Dies teilte die Pressestelle des Kreises Heinsberg am Donnerstag mit.