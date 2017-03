Zum besten mittelgroßen Unternehmen gekürt

Die St.-Gereon-Seniorendienste sind in dem Landeswettbewerb „Beste Arbeitgeber NRW 2017“ als bestes mittelgroßes Unternehmen mit 50 bis 500 Mitarbeitern ausgezeichnet worden. Insgesamt hatten sich 167 Firmen „aller Größen und Branchen am Wettbewerb beteiligt“ und freiwillig auf den Prüfstand gestellt, so„Great Place to Work“, ein Institut, das den Wettbewerb zum zweiten Mal organisiert hat.

Bewertet wurden die Unternehmen übrigens nicht von einer externen Kommission sondern von den Mitarbeitern selbst – unter anderen zu Fragen nach Work-Life-Balance, Vertrauen in der Zusammenarbeit und Führungsqualität.