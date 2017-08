Hückelhoven-Kleingladbach. Die Pfarre St. Stephanus Kleingladbach bietet in Zusammenarbeit mit dem Katholischen Forum für Erwachsenen- und Familienbildung einen Babysitterkurs an. Der Kurs vermittelt die Grundlagen der Betreuung von Klein- und Grundschulkindern, die Rahmenbedingungen von Erziehung und die Grundlagen der ersten Hilfe.

Die Teilnehmer erhalten ein „Babysitter-Diplom“. Die Kursleitung übernimmt Hedwig Jansen. Veranstaltungsort am Samstag, 23. September, 10 bis 15 Uhr, ist das Katholische Pfarrheim in Kleingladbach, Palandstraße 74. Die Kursgebühr beträgt 12,50 Euro. Um Anmeldung wird gebeten bis zum Sonntag, 17. September, bei Jansen, Telefon 02432/4348 oder bei Roswitha Auler, Telefon 02433/85010 oder per E-Mail an roswitha@auler.com.