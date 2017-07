Hückelhoven.

„Das waren praxisnahe und nachvollziehbare Ausführungen. Sie haben hoffentlich dazu beigetragen, Ihnen Handlungssicherheit zu geben.“ Dieses Fazit zog Karl-Ernst Dahmen, Leiter der Abteilung Jugend und Familie des Caritasverbandes für die Region Heinsberg, am Ende des Vortrags von Referent Markus Granrath zum Thema „Aufsichtspflicht und Datenschutz im offenen Ganztag“ beim Hückelhovener Fachforum, zu dem der Caritasverband in Kooperation mit der Stadt Hückelhoven in den Pfarrsaal St. Barbara eingeladen hatte.