Hückelhoven.

„Es ist ein schöner, warmer Applaus gewesen“, freute sich Dirigent Hubert Minkenberg von den Westvocals zu Beginn des Konzertes in der Hückelhovener Aula. Überhaupt sei er froh, dass das Konzert ein so intensives Echo erfahren habe und die Besucherzahl so enorm sei.