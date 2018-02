Hückelhoven - Werbegemeinschaft Hückelhoven hat einen vollen Terminkalender

Hückelhoven. Auf der Generalversammlung der Werbegemeinschaft Hückelhoven standen Neuwahlen und die Terminübersicht für Höhepunkte in diesem Jahr auf der Tagesordnung.

Am 5. März wird die Schaufensteraktion „Frühlingserwachen“ gestartet. Der erste verkaufsoffene Sonntag wird im Rahmen des „Streetfood-Festivals“ am 15. April stattfinden. „Schnäppchen statt Knöllchen“ heißt es am 4. Mai, und die Muttertagsaktion wird vom 7. bis 12. Mai stattfinden. Das vereinsinterne Beachvolleyballturnier wurde auf den 30. Mai terminiert und die traditionelle „Tour de Rur“ auf den 19. August. Am 2. September findet dann der zweite verkaufsoffene Sonntag zum diesjährigen City-Fest statt, bei dem es auch einen Kindertrödelmarkt geben wird.

Für den 30. September ist der WEP-Strom-Lauf vorgesehen, zur Herbstkirmes am 14. Oktober ist der dritte verkaufsoffene Sonntag zum Stadtmusikfest geplant. „Die Werbegemeinschaft macht Kultur“ heißt es am 9. November mit dem Konzert von „Frontmen“ in Zusammenarbeit mit Jürgen Laaser von Kultur pur. „Die „Sterntaler-Aktion“ startet am 10. November und der vierte verkaufsoffene Sonntag beginnt zum Weihnachtsmarkt und der Sterntaler-Verlosung. Der Bratenlauf der Werbegemeinschaft geht am 26. Dezember über die Bühne.

Bei den Neuwahlen zum Vorstand gab es zunächst eine Satzungsänderung, bei der die alte Satzung aus dem Gründungsjahr 1979 der Entwicklung des Gewerbevereins angepasst wurde.

Martina Holten wurde auf eigenen Wunsch nach jahrelanger Vorstandsarbeit aus dem Vorstand als stellvertretende Vorsitzende verabschiedet und zusammen mit Marlies Sellger und Martha Czychun zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Bei den Neuwahlen zum Vorstand der Werbegemeinschaft gab es folgende Ergebnisse: 1. Vorsitzende Monika Schmitz-Schibbe, stellvertretende Vorsitzender Claus Weith, Geschäftsführer Christian Gossens, stellvertretender Geschäftsführer Ralf Sester, Kassiererin Ursula Kutzner und Schriftführer Frank Konrad.

Als Beisitzer wurden gewählt: Fried Zohren, Bettina Lengersdorf, Marcell Holländer, Tim Krätzig, Norbert Rolfs, Martin Höffgen und Christina Schibbe.