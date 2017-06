Merkener sauer: Planungen zum Restsee Inden „unverständlich“ Der Dürener Stadtteil Merken wird in den 2050er Jahren an einem Gewässer liegen, das so groß ist wie der Tegernsee. Längst gibt es Planungen, wie sich das Gebiet entwickeln kann, wenn im Tagebau Inden um 2035 die letzte Kohle gefördert ist.