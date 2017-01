In acht Kapiteln über den Gipfel zum Glück

Der Ratgeber „Der Weg zum Glück führt über den nächsten Gipfel“ von Dorothee Mühlenbruch kostet 8,90 Euro.

Er ist in den Buchhandlungen Wild in Erkelenz und Hückelhoven, bei Viehausen in Erkelenz, in der Buchhandlung Kirch in Wegberg sowie bei Intersport in Hückelhoven erhältlich.

Das Taschenbuch, das sich in acht Kapiteln mit den wichtigsten Themen des Wandern beschäftigt, kann man auch bei ihr selbst unter Telefon 02433/4474976 beziehen.

Mehr unter: wanderfreuden.de