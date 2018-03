Wassenberg-Effeld - Wenn „alles mit alles zusammenhängt“, ist Hastenraths Will on Tour

Hastenraths Will

auf Tour

Nach den ersten ausverkauften Vorstellungen in Wassenberg-Effeld und Erkelenz-Venrath gibt‘s noch Restkarten an der Abendkasse für den heutigen Samstagabend, 3. März, in Geilenkirchen-Würm, Bürgerhalle (20 Uhr) und den morgigen Sonntag, 4. März, Waldfeucht-Brüggelchen, Dorfhalle (19 Uhr).

Karten sind ebenfalls noch erhältlich für die Vorstellungen am Freitag, 9. März, in Heinsberg-Oberbruch, Festhalle (20 Uhr), für Samstag, 10. März, in Selfkant-Tüddern, Westzipfelhalle (20 Uhr), für Sonntag, 11. März, in Hückelhoven-Hilfarth, Saal Sodekamp-Dohmen (19 Uhr), für Freitag, 16. März, in Erkelenz-Gerderhahn, Mehrzweckhalle (20 Uhr) und für Sonntag, 18. März, in Gangelt- Langbroich, Bürgerhalle (19 Uhr). Die Vorstellung am Samstag, 17. März, in Dahlheim-Rödgen ist bereits ausverkauft.