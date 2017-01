Wegberg-Beeck.

„Es tut sich was in Beeck!“ Georg Wimmers, der Vorsitzende des Heimatvereins Wegberg-Beeck, war voll des Lobes für die jungen Leute, die sich in Beeck engagieren. Zum traditionellen Treffen der Beecker Vereinsvorstände hatte der Heimatverein ins Flachsmuseum eingeladen. Gemeinsam wollten die Beecker auf den Weihnachtsmarkt zurückblicken und die Weichen für 2017 stellen.