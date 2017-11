Weihnachtsmarkt in Festhalle Oberbruch Letzte Aktualisierung: 24. November 2017, 10:55 Uhr

Heinsberg-Oberbruch. Erstmals in der mehr als 60-jährigen Geschichte der Festhalle in Oberbruch wird es einen Indoor-Weihnachtsmarkt geben. Die Interessengemeinschaft Oberbruch 2020 lädt zum wetterunabhängigen Besuch des Marktes am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Dezember, ein.