Kreis Heinsberg - Wehr immer mehr in der Unfallrettung gefordert

Kreis Heinsberg. Der Kreisfeuerwehrverband Heinsberg meldet den nächsten Abschluss eines Lehrgangs „Technische Hilfeleistung“ für Feuerwehrangehörige aus dem Kreis.

Die erfolgreichen Lehrgangsabsolventen der Freiwilligen Feuerwehren Diese Feuerwehrangehörigen ­haben den Lehrgang „Technische Hilfeleistung“ erfolgreich abgeschlossen: Freiwillige Feuerwehr Gangelt: Daniel Gerullies. Freiwillige Feuerwehr Heinsberg: Patrick Winkels, Patrick Heinrichs. Freiwillige Feuerwehr Geilenkirchen: Stefan Auer, Stefan Coenen, Patrick Muhr. Freiwillige Feuerwehr Übach-Palenberg: Thomas Kordysiak, Nico Strasser. Freiwillige Feuerwehr Waldfeucht: Christian Schmitz, Tom Siegberg. Freiwillige Feuerwehr Hückelhoven: Daniel Küsters. Freiwillige Feuerwehr Wegberg: Pascal Hilgers, Daniel Gehr, Sven Bonnes, Sascha Honold.

Aufgrund der steigenden Zahl zugelassener Kraftfahrzeuge und der gleichzeitig nicht fortschreitenden passiven Fahrzeugsicherheit steige die Zahl der Verkehrsunfälle und der beteiligten Unfallopfer enorm an, so die Einschätzung des Kreisfeuerwehrverbandes.

Aus diesem Grund sei fast überall den Feuerwehren die Aufgabe der Unfallrettung übertragen worden. Schonende, präzise einsetzbare, funkenfreie und lärmarme Rettungstechniken seien wichtige Grundlagen, um eine „patientengerechte Rettung“ vorzunehmen. Die schonende und sorgsam koordinierte Befreiung eingeklemmter Personen stehe dabei im Fokus der aktiven Helfer.

An mehreren Lehrgangstagen – darunter auch drei Samstage – wurden die Einsatzkräfte in insgesamt 50 Stunden theoretisch und praktisch auf dem Gelände des Bauhofs der Gemeinde Gangelt weitergebildet. 15 Teilnehmer aus dem gesamten Kreisgebiet konnte der Lehrgangsleiter, der stellvertretender Kreisbrandmeister Günter Paulzen, begrüßen „Ziel des Lehrgangs ist es, eine auf Kreisebene nahezu einheitliche Vorgehensweise anzuwenden“, so Paulzen.

Die besonderen Anforderungen für die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst wie auch die notwendigen speziellen Kenntnisse von Geräten und Einsatztaktiken wurden auf diesem Lehrgang vermittelt. Wichtige Bestandteile waren die rechtlichen und physikalischen Grundlagen, das Bewegen und Heben von Lasten sowie das Sichern bei Hoch- und Tiefbauunfällen. Die 15 Teilnehmer nahmen in ihrer Freizeit mit viel Engagement und Teamgeist an dem Lehrgang teil und konnten alle nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung den Lehrgang beenden.

Übungsszenario

Unter den wachsamen Augen des Kreisbrandmeisters Klaus Bodden konnten die Kameraden das Erlernte unter Beweis stellen und während der Prüfung unter anderem einen unter einem Lkw eingeklemmten Radfahrer – so das vorgegebene Übungsszenario – retten. Dabei galt es, mit besonderer Sorgfalt den Lkw anzuheben, um den eingeklemmten Radfahrer so schonend wie möglich zu befreien In einer weiteren praktischen Prüfung musste der Fahrer eines auf der Seite liegenden brennenden Fahrzeugs aus dem Wagen gerettet werden, so die Vorgabe. Da bestand die Aufgabe aus der Brandbekämpfung und dem Retten der Person. Eine große Rettungsöffnung musste mit hydraulischen Werkzeug geschaffen werden, um so die Person schnell und schonend aus dem Fahrzeug zu retten.