Wegberg-Beeck.

Ob wirklich gespielt werden kann, wird sich mit Blick auf das Wetter erst kurzfristig entscheiden. „Wenn es nicht schneit oder in Strömen gießt, werden wir spielen. Wann sollen wir denn sonst auflaufen, im April haben wir ja ohnehin ausschließlich Englische Wochen“, hofft Beecks Teamchef Friedel Henßen, dass die zum dritten Mal angesetzte Partie in der Fußball-Regionalliga gegen den Wuppertaler SV am Dienstagabend, 19.30 Uhr, im Beecker Waldstadion über die Bühne geht.