Wegberg - Wegberger Männerchorgemeinschaft lädt zum Konzert

Wegberg. Die Männerchorgemeinschaft „Liederkranz“ Wegberg und „Rather-Dorfspatzen“ lädt am Samstag, 15. September, um 19 Uhr zu einem abwechslungsreichen Konzert unter dem Motto „Musik kennt keine Grenzen“ ein. Veranstaltungort ist die Mehrzweckhalle der Kastanienschule Rath-Anhoven. Zu Gast ist ein Männerchor der Extraklasse aus den Niederlanden.

Dieses Ensemble wird von Dirigent Jo Kaefer geleitet, der über die Grenzen hinaus als Chorleiter anerkannt und geschätzt ist. Das Repertoire des Chores besteht aus weltlichen und religiösen Chorwerken. Zwar ist der Chor auf slawische und russisch-orthodoxe Chormusik spezialisiert, aber in diesem Konzert werden auch deutsche Werke in vollendeter Form zu hören sein. Der Chor hat seinen Sitz in Heerlen, seine Mitglieder kommen aber aus allen Teilen der niederländischen Provinz Limburg und ganz Holland.

Wegen der engen Verbindung der Wegberger Männerchöre zu diesem Chor steht auch das Konzert unter dem Motto „Musik kennt keine Grenzen“. Die Männerchorgemeinschaft aus Wegberg wird im ersten Teil des Konzertes ge-fühlvolle Chorwerke aus der Romantik erklingen lassen. Im zweiten Teil heißt es dann: „Wie es euch gefällt“. Dann werden Werke aus Oper, Musical und Salonmusik vorgetragen – aber auch Lieder in kölnischer Mundart werden zu hören sein.

Schon im vergangenen Jahr hat der 44 Stimmen starke Männerchor aus Wegberg eine sehr positive Resonanz vom Publikum erhalten. Und auch in diesem Jahr hat sich Chorleiter Helmut Misgaiski wieder etwas Besonderes einfallen lassen, um das Konzert mit dem Slavischen Ensemble „de Baanzenger“ aus den Niederlanden zu einem besonderen Erlebnis werden zu lassen. Einlass ist am Konzertabend ab 18 Uhr, der Eintritt beträgt zehn Euro. Karten sind erhältlich beim Bürgerservice der Stadt Wegberg, Optik Hosten und bei allen Mitgliedern des Chores.