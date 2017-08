Wegberg.

Wettschulden sind Ehrenschulden. Auch für den Wegberger Bürgermeister. Pünktlich um 7.35 Uhr trat „Verkehrshelfer Michael Stock, Bürgermeister“ (so würde es später auf der Urkunde zu lesen sein) seinen Dienst am ersten Schultag nach den Sommerferien vor der Edith-Stein-Realschule in Wegberg an.