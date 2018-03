Wegberg-Beeck.

Die Wetterprognosen fürs Wochenende sind alles andere als günstig. Dennoch geht Friedel Henßen davon aus, dass die Partie des FC Wegberg- Beeck am Samstag (14 Uhr) in der Fußball-Regionalliga bei der SG Wattenscheid 09 wie vorgesehen über die Bühne gehen kann. „Wattenscheid will doch unbedingt spielen, nachdem die Mannschaft bei Rot-Weiß Essen gewonnen hat“, glaubt der Teamchef der „Kleeblätter“.