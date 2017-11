Erkelenz.

Das Benefizkonzert der Jazzformation Wassenjazz gehört in Erkelenz schon als fester Bestandteil in den städtischen Veranstaltungskalender. Auch diesmal war die Leonhardskapelle wieder gut gefüllt, als Sängerin Jacqueline Drescher das Publikum zu „All that Jazz“ begrüßte.