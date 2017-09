Wassenberg.

Sein silbernes Priesterjubiläum feiert an diesem Wochenende in der Pfarrei St. Marien in Wassenberg Pfarrer Thomas Wieners. Am 26. September 1992 war er zusammen mit dem heutigen Weihbischof Karl Borsch vom damaligen Bischof Klaus Hemmerle im Dom zu Aachen geweiht worden.