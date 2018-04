Weihbischof: Hochamt,Segnung, Fahrradtour

Eine interessante Gelegenheit, den Pilgerweg von St. Marien kennenzulernen, bietet sich am kommenden Sonntag, 29. April. Um 10.15 Uhr feiert Weihbischof Dr. Johannes Bündgens im Rahmen seiner Visitation ein Festhochamt in der Kirche St. Mariä Himmelfahrt in der Oberstadt.

Danach segnet er dort vor der Kirche ein neues, ganz besonderes Pilgerkreuz ein. Dabei handelt es sich um ein rund drei Meter langes Hochbeet, in das biblische Kräuter gepflanzt wurden. Parallel dazu wurden die Texte auf den 14 Stelen am kleinen Pilgerweg rund um die Kirche und am großen Weg durch die Gemeinden mit neuen Texten und Bildern zu unterschiedlichen Heilkräutern ausgestattet. Das neue Motto in diesem Jahr lautet: „Im Einklang mit der Natur leben. Das Geheimnis der Naturheilerin Hildegard von Bingen.“

Eine geführte Radtour über den großen Pilgerweg, die der Weihbischof ebenfalls begleiten wird und zu der jeder eingeladen ist, beginnt um 14 Uhr an der Kirche in der Oberstadt.