Wassenberg - Wassenberger Containerwerk baut Wohnungen und Büros im „Lego-Stil“

Wassenberg.

Der Platz wird knapp in vielen deutschen Großstädten. Dieses Problem beschäftigt Architekten, Planer und Politiker, die nach Lösungen für bezahlbaren Wohnraum in Ballungszentren suchen. Vielleicht landen sie dabei beim Wassenberger Unternehmen Containerwerk. Dessen Wohn- und Bürocontainer setzen genau dort an.