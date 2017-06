Waschmaschine brennt in Kellerwohnung

Heinsberg-Dremmen.

Die Heinsberger Feuerwehr ist am Freitag mit einem Großaufgebot zu einem Feuer in Dremmen ausgerückt. Dort brannte in einer Kellergeschosswohnung eine Waschmaschine. Die Dremmener Löscheinheit war nach Auskunft von Feuerwehrsprecher Oliver Krings zuerst an der Einsatzstelle.