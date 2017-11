Kreis Heinsberg.

In Doveren bot sich vergangenes Jahr an Karnevalssamstag ein schöner Anblick: Mehr als 30 bunt kostümierte Gruppen tanzten, schunkelten und musizierten in einem Zug von drei Kilometern Länge durch die Ortschaft, bejubelt von Jecken am Straßenrand. Doch der Eindruck, den Teilnehmer und Veranstalter von dem Zug behielten, war ein anderer.