Wölfin „Naya“ zieht durch Provinz Limburg

Um die Jahreswende ist bereits ein Wolf durch die Region gezogen. Das bestätigte Wildbiologe Norman Stier von der Uni Dresden. Es handelt sich um eine knapp zwei Jahre alte Wölfin, die aus einem Wurf in Mecklenburg-Vorpommern stammt. Dort wurde ihr ein Halsbandsender angelegt.

Seither können die Forscher die Wegstrecken der Wölfin „Naya“ genau verfolgen. „Die Wölfin hat sich im vergangenen Oktober von ihrem ursprünglichen Rudel getrennt und auf die Suche nach einem eigenen Revier gemacht“, sagte Stier. Über Niedersachsen gelangte sie in die Niederlande.

Ende Dezember tauchte das Tier in der Provinz Limburg auf, es lief vom Nationalpark Maasduinen über den Raum Venray bis in die Gegend von Weert. „Naya“ wechselte am 3. Januar auf belgisches Territorium.