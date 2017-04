Hückelhoven. Für den Wand(er)kalender 2017 der Kreissparkasse Heinsberg führt der Eifelverein Brachelen am Sonntag, 23. April, seine vierte Wanderung durch, diesmal im Bereich Doveren.

Die Wanderstrecke beträgt etwa zwölf Kilometer und hat nur geringe Steigungen, so dass auch ungeübte Wanderer ohne Schwierigkeiten teilnehmen können.

Vorgesehen ist eine kleine Einkehr in die Doverner Mühle. Das Startgeld für Gäste beträgt zwei Euro. Treffen ist um 9 Uhr in Brachelen, Fochsensteg (Netto-Parkplatz) für Fahrgemeinschaften oder direkt um 9.30 Uhr an der Doverner Mühle. Wanderführerin ist Eva Engelmann, erreichbar unter Telefon 02433/42925.