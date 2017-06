Nächste Radwanderung geht nach Immendorf

Walter Brehl führt die Radwanderer des Heimatvereins Wassenberg als nächstes nach Immendorf. Dort besuchen die Teilnehmer der Radwanderung das Historische Klassenzimmer. Dort wird viel Interessantes aus dem Schulalltag und der Beschaffenheit der Schule früherer Jahre berichtet.

Die Fahrt beginnt am Mittwoch, 5. Juli, um 13.30 Uhr an der Begegnungsstätte am Pontorsonplatz in Wassenberg. Zu dieser 45 Kilometer langen Radwanderung sind alle Radwanderfreunde eingeladen. Auch Gäste sind willkommen. Auf der Heimfahrt wird zu Kaffee und Kuchen eingekehrt. Bei unsicherem Wetter ist eine telefonische Rücksprache unter Telefon 02432/5378 zu empfehlen.