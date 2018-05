Waldfeucht - Waldfeuchter St.-Johannes-Baptist-Schützen feiert Frühkirmes

Waldfeucht. Die St.-Johannes-Baptist-Schützenbruderschaft Waldfeucht freut sich auf ihre Frühkirmes am 12. und 13. Mai.

Für König Hans Tholen erfüllt sich dann ein lang ersehnter Traum: Zusammen mit seiner Frau Monika als Waldfeuchter Regent wird er die Kirmes anführen. Hans Tholen war viele Jahre lang eiserner, bislang erfolgloser, Kandidat beim Königsvogelschuss. Während sich beim jüngsten Mal verschiedene Kandidaten abmühten, nutzte Hans Tholen seine langjährig erarbeitete Zuversicht und Zielgenauigkeit, um mit einem einzigen finalen Schuss die Mitbewerber zu deplatzieren und seine Trophäe einzuheimsen.

Unterstützung erhält König Hans von seinem Adjutantenteam mit Peter Jochims, Gerd Peters und Frank Zimmermanns, das ihm abwechselnd mit schützenbrüderlichem frischen Elan, nicht nur bei den Aufzügen, zur Seite stehen wird.

Eröffnet wird die Kirmes am Samstag, 12. Mai, um 20 Uhr mit dem Königsball zu Ehren des Schützenkönigspaares. Zur musikalischen Unterhaltung spielt die „Easy-Coverband“ aus Herzogenrath auf.

Großer Festzug

Am Sonntag, 13. Mai, treffen sich Schützenbruderschaft und Musikverein um 10.15 Uhr am Vereinslokal Ratsstube zum Aufzug zum Friedhof, um der Verstorbenen der Bruderschaft zu gedenken. Anschließend folgt in der St.-Lambertus-Pfarrkirche das Festhochamt zur Frühkirmes. Um 14 Uhr ist Antreten am Bürgertreff zum großen Festzug.

Unter der Beteiligung der St.-Johannes-Baptist-Schützenbruderschaft Waldfeucht, der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Waldfeucht sowie des Musikvereins Waldfeucht und des Trommler- und Pfeiferkorps Brüggelchen werden die Majestäten abgeholt. Der anschließende Festzug in die entlegene Königsallee zum Königshaus ist in Waldfeucht eine neue Herausforderung der Aufzugkolonne.

So weit entfernt vom Bürgertreff, dem Ort des Hauptgeschehens der Kirmes, wohnte bislang nur ein einsamer Karnevalsprinz vergangener Jahre. Neben dem neuen Königspaar ist Prinz Marc Windelen auch mit dabei. Dabei gilt es, Marc Windelen mit kräftigem Applaus zu seiner frisch errungenen Bezirksprinzenwürde 2018 zu gratulieren. Vom Königshaus geht es zurück über die Hellstraße zur Brabanter Straße Richtung Bürgertreff. Der Festaufzug wird mit der Parade zu Ehren der Regenten der Bruderschaften auf Höhe der Rosen-Apotheke auf der Brabanter Straße beendet.

Im Bürgertreff folgen bei üppiger Cafeteria auf der Wiese hinter dem Bürgertreff Spiel, Spaß und weitere Attraktionen zum Mitmachen unter der Leitung von Aufzugkommandant Günner Dahlmanns.