Waldfeucht steht finanziell besser dar Von: Anna Petra Thomas

Letzte Aktualisierung: 15. März 2018, 18:08 Uhr

Waldfeucht. Zum ersten Mal nach sieben Jahren wird die Gemeinde Waldfeucht in diesem Jahr ohne ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) auskommen. Die Freude darüber stand nicht nur Bürgermeister Heinz-Josef Schrammen, sondern vor allem Kämmerer Johannes Blank ins Gesicht geschrieben, als er in dieser Woche den Haushalt 2018 in den Haupt- und Finanzausschuss einbrachte.